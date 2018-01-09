Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybeden Kore Gazisi Hasan Sever'in, Argıncık Mahallesi Camii Kebir camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve Hasan Sever'in yakınları katıldı.Kılınan namazın ardından Kore Gazisi Hasan Sever Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, "Kore Gazimiz Hasan Sever dün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazimiz Hasan Sever ve vefat eden diğer gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bize kayıtlı olarak şu ana kadar 26 Kore Gazisi vardı. Hasan Sever'in vefat etmesi ile birlikte bu sayı 25'e düştü" diye konuştu.