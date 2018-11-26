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Kore Gazisi Vefat Etti

Kore Gazisi Mehmet Karamustafaoğlu, 89 yaşında böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Kore Gazisi Vefat Etti

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 89 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Karamustafaoğlu dün akşam hayatını kaybetti. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, yaptığı açıklamada, cenazenin bu gün defnedileceğini belirterek, "Mehmet Karamustafaoğlu, Astsubay emeklisi ve 1. kafilede Kore’ye gitmişti" dedi.

Kayseri’de 19’u Kore, 330 Gazinin hayatta olduğunu belirten Balcı, "Hayatta olan 19 tane Kore gazimiz, 311 tane de Kıbrıs gazimiz var. Gazilerimizin bütün sıkıntıları ile ilgileniyoruz. Vefat eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Gazi olmak çok onurlu bir şeydir. Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir. Biz Gaziliğimizle çok onur duyuyoruz. Gazilik onurunu bize verdikleri için çok mutluyum. Her insana Gazilik nasip olmaz. Devletimizde bize sahip çıkıyor" dedi.

İHA

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