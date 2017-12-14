Korgeneral Sivri, Vali Kamçı’yı ziyaret etti

Vali Kamçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korgeneral Sivri’ye yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Sivri ise Vali Kamçı’ya misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

1. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Sezgin Erdoğan’ında hazır bulunduğu ziyarette, Vali Kamçı ile 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri bir süre sohbet etti.

İHA





