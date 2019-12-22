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Korkuluk kırıldı, 2. kattan düştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2. kattaki evin balkonunda çalışan emekli sıva ustası, yaslandığı demir korkuluk kırılınca, 2. kattan düştü. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Korkuluk kırıldı, 2. kattan düştü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Örnekevler mahallesi Salih Avgın caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, emekli sıva ustası Bekir İ. (59), balkonda çalıştığı sırada demir korkuluğa yaslandı. Demir korkuluğun kırılması üzerine dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düşen Bekir İ., ağır yaralandı. Sevk edilen ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan Bekir İ., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği cadde üzerinde inceleme yaptı. Bekir İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


İHA

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