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Korona virüs 23 Nisan coşkusuna engel olamayacak

23 Nisan Perşembe günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Kayseri’deki yüzlerce çocuk evlerinde ve evlerinin balkonlarında provalar yaparak hazırlandı. Hazırlıklarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Korona virüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının hazırlıkları Kayseri’de hummalı bir şekilde sürüyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlamalar için şehirdeki yüzlerce öğrenci gösterileri için çalışırken, 10’a yakın ülke çocukları da arkadaşlarının bayramını gönderdikleri videolarla kutladı. 23 Nisan’daki kutlamalar çerçevesinde sergileyecekleri gösterilerin provasını yapan çocuklar, provaları kayda alarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi.



Şiirlerin okunduğu, al bayraklarla yapılan gösterilerin bulunduğu, spor gösterilerinin bulunduğu yüzlerce video toplandı. Çocukların büyük özveri ve coşku içinde hazırladıkları videolar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan günü sosyal paylaşım sitesi youtube’daki kayseri MEM kanalında ve yerel televizyonlarda yayınlanacak.



 
 

İHA

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