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Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Korona virüs hattına, günde yaklaşık 70 arama geliyor. Hattı arayan vatandaşlar, yurtdışından gelen komşularının evinde durmadığını ihbar ediyor ve virüsten nasıl korunabileceklerini soruyor.

Koronavirüs hattına günde 70 arama geliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar teyakkuza geçti. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü de, vatandaşlara yardımcı olmak için Koronavirüs hattı kurdu. Kurulduğu günden itibaren 7/24 açık olan hatta, günde yaklaşık 70 aramanın geldiği hatta, ilginç sorularda geldi. Bazı vatandaşlar korona virüsten korunmak için neler yapılacağını sorarken, bazı vatandaşlar ise yurtdışından gelen komşularının evde durmadığını ve sürekli dışarıda gezdiğini ihbar etti.
 

İHA

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