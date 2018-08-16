KÖRÜKLÜLER HASTANE HATTINA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yeni nesil 10 otobüsten bir kısmının hastane hattına tahsis edildiğini belirterek, “Şehir hastanesi hattındaki yolcu yoğunluğunu da bu şekilde biraz daha rahatlatmış olacağız ve bunun devamı gelecek böylece oradaki sıkıntıyı da inşallah tamamen çözmüş olacağız” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle yeni alınan ve maliyeti yaklaşık 16,5 milyon TL olan 10 adet, 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüsü kamuoyuna tanıttı. Başkan Çelik, 3,5 yılda alınan otobüs sayısının 133’e ulaştığını ifade ederek bu rakamın çok önemli bir yatırımı işaret ettiğini kaydetti.



