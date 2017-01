KOSB yönetiminden taziye ziyareti Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile beraber Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri OSB Şehit Muzaffer Tufaner Polis Merkezinde 10 Aralık gecesi yaşanan hain terör saldırısından dolayı taziye ziyaretinde bulundu.



Ziyarette bir açıklama yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "10 Aralık günü İstanbul’da yapılan hain terör eylemini şiddetle lanetleyip kınıyoruz. Kayseri OSB Yönetim Kurulu olarak sanayicilerimiz adına Organize Sanayimizdeki polis karakolumuzu ziyarette bulunuyoruz. Kahraman Türk Polisi üzerine düşeni seve seve yapmıştır. Her zaman olduğu gibi başarılı hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Acımız büyük ama bu milletin aziz evlatları gibi vatan için seve seve canımızı vermeye hazırız. Allah devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Bu tür hain olaylar milletimizi yıldıramayacak. Bu devlet ve bayrak için elimizden ne geliyorsa her zaman hazır olduğumuzu ve her zaman sizlerle beraber olduğumuzu belirtmek için nezaket ziyaretinde bulunmak istedik." diye konuştu.

İHA