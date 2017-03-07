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Köşk Kışla'ya emniyet duvarı ve bina yapılacak

Büyükşehir Belediyesi 1’inci Komando Tugayı ile yapılan protokol çerçevesinde General Adnan Doğu Kışlası’na emniyet duvarı ve bina yapacak. Adnan Doğu Kışlası’na yapılacak işler için gerçekleştirilen ihaleye yedi firma katıldı.

Köşk Kışla'ya emniyet duvarı ve bina yapılacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından General Adnan Doğu Kışlası (Köşk Kışla) içerisinde çevre emniyet duvarı ve bina yapılması işinin yaklaşık maliyeti 8 milyon 758 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Öner Proje-Öner Restorasyon Ortaklığı: 6 milyon 562 bin TL
Tahir Kaya-Aydınlar İnşaat Ortaklığı: 6 milyon 643 bin TL
Özyurt İnşaat-Alenes Enerji: 6 milyon 739 bin TL
GK Mimarlık: 6 milyon 966 bin TL
Mustafa Cingöz: 6 milyon 998 bin TL
Gravis Yapı: 7 milyon 484 bin TL
Ahmet Taşkıner: 7 milyon 822 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

İHA

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