Köşk Kışla'ya emniyet duvarı ve bina yapılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından General Adnan Doğu Kışlası (Köşk Kışla) içerisinde çevre emniyet duvarı ve bina yapılması işinin yaklaşık maliyeti 8 milyon 758 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Öner Proje-Öner Restorasyon Ortaklığı: 6 milyon 562 bin TL

Tahir Kaya-Aydınlar İnşaat Ortaklığı: 6 milyon 643 bin TL

Özyurt İnşaat-Alenes Enerji: 6 milyon 739 bin TL

GK Mimarlık: 6 milyon 966 bin TL

Mustafa Cingöz: 6 milyon 998 bin TL

Gravis Yapı: 7 milyon 484 bin TL

Ahmet Taşkıner: 7 milyon 822 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

İHA