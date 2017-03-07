Köşk Kışla'ya emniyet duvarı ve bina yapılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından General Adnan Doğu Kışlası (Köşk Kışla) içerisinde çevre emniyet duvarı ve bina yapılması işinin yaklaşık maliyeti 8 milyon 758 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Öner Proje-Öner Restorasyon Ortaklığı: 6 milyon 562 bin TL
Tahir Kaya-Aydınlar İnşaat Ortaklığı: 6 milyon 643 bin TL
Özyurt İnşaat-Alenes Enerji: 6 milyon 739 bin TL
GK Mimarlık: 6 milyon 966 bin TL
Mustafa Cingöz: 6 milyon 998 bin TL
Gravis Yapı: 7 milyon 484 bin TL
Ahmet Taşkıner: 7 milyon 822 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
Öner Proje-Öner Restorasyon Ortaklığı: 6 milyon 562 bin TL
Tahir Kaya-Aydınlar İnşaat Ortaklığı: 6 milyon 643 bin TL
Özyurt İnşaat-Alenes Enerji: 6 milyon 739 bin TL
GK Mimarlık: 6 milyon 966 bin TL
Mustafa Cingöz: 6 milyon 998 bin TL
Gravis Yapı: 7 milyon 484 bin TL
Ahmet Taşkıner: 7 milyon 822 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
İHA