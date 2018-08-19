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Ktb Başkanı Bağlamış: “Paylaşmak Berekettir”

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında ,” Paylaşmak berekettir” dedi.

Ktb Başkanı Bağlamış: “Paylaşmak Berekettir”

Bayramların kardeşlik bilinci ve paylaşmanın pekişmesine vesile olan günler olduğunu ifade eden KTB Başkanı Bağlamış şunları söyledi: “ Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Bu bayramda da muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban Bayramı Allah’ın nimetlerine şükretme, Allah rızası için kurban kesme, akraba ve komşularımızla ve tabii ki ihtiyaç sahipleriyle paylaşma bayramıdır. Hz. İbrahim (as) ve Hz. İsmail (as)’de gerçek anlamını bulan Kurban Bayramı bizlere, ibadetlerin Allah (cc)’a bağlılığı gösterdiğini, sahip olduğumuz malın, kazanımların ve gönlümüzdeki sevginin paylaştıkça çoğalacağını, kestiğimiz kurbanların etinin veya kanının değil, bu manada sadece ve sadece takvamızın ve duyarlılığımızın Allah’a ulaşacağını hatırlatır.  Bu vesile ile, üyelerimizin, hemşerilerimizin, Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” 
 

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