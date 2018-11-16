Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KTB Başkanı Bağlamış'tan Mevlid Kandili Mesaj

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Mevlid Kandili nedeniyle bir açıklama yaptı.

KTB Başkanı Bağlamış'tan Mevlid Kandili Mesaj

Pazartesi günü idrak edilecek olan Peygamber efendimizin doğduğu geceyi kutlarken O’nu anlamanın önemli olduğuna değinen Başkan Recep Bağlamış, Kayserililerin ve tüm İslam Âleminin Mevlid Kandilini tebrik etti.
Başkan Recep Bağlamış, “Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandili’ni birlikte yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hz. Peygamberimiz, tüm insanlığa bir kurtuluş ve diriliş çağrısı yapmıştır. Bu geceyi kutlarken peygamberimizi daha iyi anlamak gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O’na iman etmenin, O’nun ümmeti olmanın ve O’nu sevmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bizlere düşen görev; âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V.) asrın idrakine taşımak, O’nun güzel hatırasını içimizde, işimizde hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, eylemlerimizde ve evlerimizde yaşatmaktır. Tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin kandilini tebrik ederim” dedi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Mevlid Kandilinin ülkemizde birlik ve beraberliğimizin artmasına, tüm dünyadaki zulümlerin sona ermesine ve hayırlara vesile olması temennisinde de bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKTBKayseri Ticaret BorsasıMevlid KandiliRecep Bağlamış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.