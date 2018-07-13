Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış, Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattığını belirterek, "15 Temmuz'u hepimiz yaşadık. Bu büyük milleti oyuna getiren hainler o gece milletimize kurşun sıktılar. Ama onlar, bu ülkenin tek sahibinin Türk Milleti olduğunu unuttular. Bu vatanın sahipleri 15 Temmuz darbe girişimi gecesi devletinin yanında duranlardır. İman dolu göğüslerini kurşuna siper eden vatan evlatlarıdır” dedi.
Başkan Bağlamış sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü karalılıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan yüce Türk Milletine şükranlarımızı arz ediyor, 15 Temmuz ve vatanı için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık dileyerek hepsini ayrı ayrı minnetle anıyoruz.”
FETÖ/PDY terör örgütlerinin organize ettiği kanlı saldırının, şanlı Türk milletinin güçlü iradesiyle bertaraf edildiğini söyleyen Recep Bağlamış, eli kanlı FETÖ teröristlerinin hain emellerine ulaşamadığını aktararak sözlerini şöyle noktaladı: “15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah, bir daha hainlere asla fırsat vermesin. Türk Milleti’ne kimse boyun eğdiremez.”
Haber: Fatih Bar
KTB BAŞKANI BAĞLAMIŞ: “TÜRK MİLLETİ’NE KİMSE BOYUN EĞDİREMEZ”
Kayseri Ticaret Borsası ( KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Bağlamış’ın yaptığı açıklamada, “Türk milletinin, vatan söz konusu olduğunda hiçbir engeli tanımadığını ve ezip geçtiğini 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gördüler. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.
13 Temmuz 2018 Cuma 10:30
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış, Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattığını belirterek, "15 Temmuz'u hepimiz yaşadık. Bu büyük milleti oyuna getiren hainler o gece milletimize kurşun sıktılar. Ama onlar, bu ülkenin tek sahibinin Türk Milleti olduğunu unuttular. Bu vatanın sahipleri 15 Temmuz darbe girişimi gecesi devletinin yanında duranlardır. İman dolu göğüslerini kurşuna siper eden vatan evlatlarıdır” dedi.