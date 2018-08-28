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KTB Başkanı Bağlamış’tan Zafer Bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Borsası ( KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle neticelendiği gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularla kutladığını ifade etti. 

KTB Başkanı Bağlamış’tan Zafer Bayramı mesajı

Başkan Bağlamış, “Vatanımızın düşman işgalinden tamamen kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, Milletimizin tüm imkânsızlıklarına rağmen vatanseverliği sayesinde kazanılan bir zaferdir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük bir zafer kazanmıştır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi. 

İHA

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