KTB Başkanı Ünlü: Kadınlar desteklenmeli  

Başkan Şaban Ünlü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Toplum olarak yaşadığımız zorlu süreçlerde her zaman büyük sorumluluk yüklenen ve fedakârlıktan kaçınmayan kadın olmuştur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların haklarını aramak, çalıştıkları işin karşılığı olan ücreti alabilmek için başlattıkları mücadele mirasının yıldönümüdür. Evinde, sosyal ve kültürel hayatta kadınlar her zaman en ön planda olmuştur. Kadınların, hayati görevi göz ardı edilmeksizin desteklenmeli, korunmalıdır. Kadınlarımız hem eş olma, hem anne olma, kimi zamanda çalışan olma hasebiyle birçok farklı roller üstlenmekte olup sorunların da daha fazla muhatabı olmaktadırlar. Kadını korumak toplumu korumaktır. Başta kadın çalışanlar olmak üzere, bütün kadınların ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, sorunlarının çözümüne vesile olması temennisiyle bir defa daha kutluyorum" diye konuştu.

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