KTB Meclis Üyeleri Erciyes'te Toplandı

Borsa Meclis toplantısını da Erciyes'te yapan Kayseri Ticaret Borsası üyelerine Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes dağına yapılan yatırımlar ve son durum hakkında bilgiler verdi.



KTB Başkanı Recep Bağlamış, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Bağlamış, “Bacasız fabrika olarak adlandırılan turizm sektöründen Kayseri uzun yıllar hak ettiği payı alamadı” diyerek şöyle konuştu: “ Erciyes, Kayseri için büyük bir şanstır. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler şehrinizin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Artık dünya tarafından tanınan Erciyes’in tanıtımı için Borsa olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Erciyes’in bu seviyeye getirenlere teşekkür ederiz.” [Kurumsal]





