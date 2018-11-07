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KTB ÜYELERE DESTEK İÇİN OFİS AÇTI

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) üyelerine daha iyi hizmet vermek için Borsa binasında “Üye Destek ve Çalışma Ofisi” açtı. Başkan Bağlamış ofis hakkında, “Destek ofisimiz sayesinde üyelerimiz, kurumların verdiği hibe ve desteklemeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olurken, yapmaları gereken çalışmaları da öğrenecekler” dedi.

KTB ÜYELERE DESTEK İÇİN OFİS AÇTI

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış tarafından açılan ofiste üyelere kurumların verdiği destekler hakkında bilgiler verilecek. Başkan Bağlamış, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burada görevli olan bizim personelimiz yanında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İŞKUR ve KOSGEB’den yetkililer bulunacak. Destek ofisimiz sayesinde üyelerimiz, kurumların verdiği hibe ve desteklemeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olurken, yapmaları gereken çalışmaları da öğrenecekler. Ayrıca açılan Çalışma Ofisini de dileyen üyelerimiz kullanabilecekler. Bura da toplantılarını yapabilecekleri, borsada işlemleri devam ederken kitap okuyabilecekleri kütüphanemizde mevcut ” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Bağlamış, KTB olarak her zaman üye odaklı çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “ Yeni açılan destek ofisi olsun, çalışma ofisi olsun bunun gibi üyelerimize en kaliteli hizmeti verme gayreti ile yaptığımız projelerimiz devam edecek” dedi.
 
Haber: Gülcan Deniz

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