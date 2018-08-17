Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KTB Yönetimi Huzurevindeki Yaşlıları Ziyaret Etti  

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyeleri Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. 

KTB Yönetimi Huzurevindeki Yaşlıları Ziyaret Etti  

Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden KTB Yönetim Kurulu üyeleri, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri Huzurevi sakinlerine verirken, yaklaşan Kurban Bayramlarını da tebrik ettiler. 

KTB Başkanı Bağlamış, toplumumuzda geçmiş ve gelecek arasında köprü olan yaşlıların baş tacı olduğunu ifade ederek, “ Türk örf ve adetlerimize göre büyüğe hürmet gerekir. Aynı zamanda geçmişimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynayan yaşlılarımızı ihmal etmememiz, hal be hatırlarını sormamız lazım. Bu bizim onlara karşı bir minnet borcumuzdur. Bizlerde fırsat buldukça Huzurevini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Belediyemizin sağladığı imkânlarla rahat bir ortam var. Burada kalan yaşlılarımıza bundan sonrada elimizden geldiği kadar destek olmaya ve ziyaretlerine gelmeye devam edeceğiz” dedi. 

Huzurevi yetkilileri ile de görüşen KTB yönetimi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yaşlılarla tek tek ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Recep Bağlamış ve ekibi getirdikleri hediyeleri de dağıttılar. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Ticaret BorsasıHuzurevi ZiyaretiRecep Bağlamış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.