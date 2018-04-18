KTB’de seçimler tamamlandı

Dün başlayan seçim süreci İlçe seçim kurulunun onayı ile son buldu. Buna göre, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Meclis Başkanı ise Fahrettin Çalışkan oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Recep Bağlamış, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Yaptığımız seçimler ilçe seçim kurulu tarafından onaylandı. Bizde ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık. İnşallah bundan sonra hem Yönetim Kurulumuz, hem de Meclis üyelerimiz ile birlikte çok güzel hizmetler yapacağız ve üyelerimiz için çalışmalarda bulunacağız” dedi.

Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri şu şekilde:

Recep Bağlamış: Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet İştahlı: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bekir Çizmeli: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yunus Karaca: Sayman Üye

İsa Yürdem: Yönetim Kurulu üyesi

KTB Meclisinde görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Fahrettin Çalışkan: Meclis Başkanı

Hüdaverdi Özdemir: Meclis Başkan Yardımcısı

Murat Gürgen: Meclis Başkan Yardımcısı

Enver Toker: Katip Üye

Disiplin Kurulu Üyeleri: Hasan Ülker, Ahmet Çizmeli, Tuncay Çalışkan, Murat Karanfil, Rahmi Semiz, Mustafa Akyüz

Birlik Genel Kurul Delegeleri: Hüdaverdi Özdemir, Enver Toker, Murat Gürgen, Bekir Çizmeli, Mehmet İştahlı, Fahrettin Çalışkan

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