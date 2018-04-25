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KTB’den Vali Kamçı’ya ziyaret

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.

KTB’den Vali Kamçı’ya ziyaret
KTB Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Recep Bağlamış ve ekibini makamında kabul eden Vali Süleyman Kamçı, Kayseri’nin ticaret ve sanayide oldukça gelişmiş bir şehir olduğunu ifade etti. Yeni görevlerinden dolayı Başkan Bağlamış ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik eden Vali Kamçı, Kayseri Ticaret Borsasının şehrin önemli kuruluşlarından birisi olduğuna dikkat çekti.
KTB Başkanı Recep Bağlamış da kabullerinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, yeni dönemde yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi.
Ziyarette, Başkan Yardımcıları Mehmet İştahlı, Bekir Çizmeli, Sayman Üye Yunus Karaca ve Yönetim Kurulu üyesi İsa Yürdem’de hazır bulundu.

Kurum Haberi
 
 
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