Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan 5 Aralık Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hiçyılmaz, Türkiye’nin dünya genelinde kadına seçme ve seçilme hakkını veren devletlerin başında geldiğini belirtti.

Başkan Hiçyılmaz, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından bugüne kadar kadınların, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla yer aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini vurguladı.

Hiçyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

"Kadınlar seçilme hakkına Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952 ve İsviçre'de ise 1971 yılında kavuşabilmişlerdir. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması, sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. ‘Cennet Annelerin Ayakları Altındadır’ buyruğuna yürekten inanan bir dinin mensubu olarak, kadınlara yönelik her türlü şiddete, ayrımcılığa ve istismara karşı olduğumuzu da bu vesileyle belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın, bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."