KTO BAŞKANI VE HEYETİ İYİ PARTİYİ ZİYARET ETTİ

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ticaret odası heyeti ile birlikte yaptığı ziyarette, İYİ Parti İl Yönetimi’ne iyi dilek ve temennilerde bulundu. Ayrıca Gülsoy, piyasa şartlarından ve ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında konuştu. Ülke için birlik ve beraberlik çağrısı yapan Gülsoy, “Siyasi partiler yönetime talip olanlardır, biz de sizin gibi canla başla çalışıyoruz hepimizin amacı ülkemize hizmet etmektir, bu sebepten hep birlikte hizmet etmeliyiz” dedi. “Ülkemizin içinde bulunduğu durum ile alakalı kriz kelimesini kullanmak istemiyoruz” diyen KTO Başkanı Gülsoy “Fakat el birliğiyle ile içinde bulunduğumuz durumdan kurtulacağız” şeklinde konuştu.



İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt konuşmasında şunlara değindi: “Siyasi partiler toplumun ve devletin temel siyaset organlarıdır, sivil örgütlerdir. Siyasi partiler demokrasinin işlemesi için vardır, halk için vardır burada hep birlikte halkımızın selameti için çalışacağız dedi. Siyasi partiler millete hizmet etmenin en temel organlarındandır. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmesi için elimizden geleni yapmak görevimizdir.”

Ziyarette İl Başkanı ile birlikte İYİ Parti Merkez İlçeler, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri de bulunurken, heyetler tanıtıldı ve karşılıklı iyi dileklerde bulunuldu.





Haber: Gülcan Deniz