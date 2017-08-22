KTO'dan CHP'ye ziyaret

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP İl Binası'nda gerçekleşen ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve KTO Meclis Üyesi Kenan Erdem de katıldı.

Ziyarette konuşan Hiçyılmaz, siyasi partilerin Türkiye’de demokrasi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal hayat için büyük bir önem arz ettiğini belirterek, CHP’nin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Yaptıkları çalışmalardan ve gelecek dönem yapmayı planladıkları projelerden bahseden Hiçyılmaz, mayıs 2013'te devraldıkları hizmet bayrağını 4 yıl boyunca başarıyla taşıdıklarını ve son olarak da Kayseri’ye, Kayseri tüccarına her alanda örnek olan oda binasını kazandırdıklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Keskin de Hiçyılmaz ve beraberindeki heyete nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.



AA

