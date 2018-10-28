KTO, Kayseri’nin Yöresel Ürünlerini YÖREX’te Tanıttı

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanlık Divanı, Meclis ve yönetim kurulu üyeleri, YÖREX’e katıldı.

72 şehirden 252 kurum,135 Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsasının katılım sağladığı fuarda, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası birlikte açtıkları stantta Kayseri'yi temsil ettiler.

Kayseri mantısı başta olmak üzere şehrimizin meşhur yöresel ürünlerinden pastırma, sucuk, Yamula Patlıcanı, soğanlı bebeği, Bünyan ve Yahyalı halılarının tanıtıldığı stant, çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Fuarda yoğun ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Her şehrin kendine özgü yöresel ürünleri olup çoğunun hangi şehre ait olduğunu bilmiyoruz. Bu sene 72 şehrin katıldığı bu fuarda her il şehriyle anılan ürünüyle yer alarak şehrini tanıtma fırsatı buldu. Biz de Kayseri Ticaret Odası olarak, Kayseri Ticaret Borsası ile açtığımız stantta Kayseri denince akla gelen ürünleri tanıttık. Standımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel, Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan ve çok sayıda misafir ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

Kayseri Mantısı, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Pastırmasının coğrafi işaret tescil sahibinin Kayseri Ticaret Odası olduğunu hatırlatan Başkan Gülsoy, Kayseri’nin coğrafi işaret tescilli ürünleri hakkında da bilgiler verdi. Gülsoy; “Kayseri mantısı, Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Bünyan halısı, Yahyalı halısı, soğanlı bebeği, Develi cıvıklısı, Tomarza kabak çekirdeği, Yamula patlıcanı, İncesu karaevrek üzümü olmak üzere Kayseri’nin şu an için 10 tane coğrafi işaret tescilli ürünü bulunmaktadır. Ülkemizde en çok yöresel ürün tesciline sahip şehirlerden biri olan Kayseri’nin bu sayıyı ileriki zamanlarda daha da artırarak diğer şehirlere örnek olacağına inanıyorum” diye konuştu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimi fuar kapsamında, diğer stantları da dolaşarak ürünler yöresel ürünler hakkında bilgiler aldı.



