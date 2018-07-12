"KTO, KAYSO ve KTB arasındaki uyum şehre yansıyacak"

Toplantıya, Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Develi, Yahyalı ve Bünyan Ticaret Odaları meclis başkanları, yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile genel sekreterleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, odalar ve borsanın toplantıya yüksek oranda katılım sağlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “İlkini gerçekleştireceğimiz ortak toplantımıza ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Hepimiz yoğun bir seçim süreci atlattık. Üyelerimizin gerek şahsımıza gerekse yönetimimize gösterdikleri teveccühlerle şehrimize hizmet etmek için göreve geldik. Sadece yenilenen yönetim ve meclislerimizle değil gerek şehrimizde bulunan odalar ve borsamız gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği ve uyum içerisinde çalışarak şehrimizi daha iyi noktalara getireceğimize inanıyorum. Odalarımız ve borsa arasındaki birlik beraberlik ve uyum şehrimize de yansıyacaktır. Her yerde üzerine basa basa söylediğim gibi birlikte güçlüyüz. Bu gücü şehrimize yansıtırsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. Adından söz ettiren, güçlü bir şehir olmak için şehrin kanaat önderlerinin ortak akılda buluşması gerektiğine inandığını vurgulayan Gülsoy; “Kayserimizi ticari alanda, sanayi alanında ve hizmet sektöründe daha da geliştirmek için kafa yormalı, ortak akılla hareket ederek yeni projelere imza atmalıyız. Ticaret ve sanayi kenti olarak bilinen Kayseri’nin ticaret ve sanayisini daha da geliştirmeli, turizm ve hizmet sektörlerinden de hak ettiği payı alması için çaba göstermeliyiz. Kayseri’nin marka değerini yükselterek sürdürülebilir hale getirmeli şehrin bilinirliğini, ulaşılabilirliğini ve güvenirliğini artırmalıyız” dedi. Yeni Hükümet sistemine ve oluşan ilk kabineye de değinen Gülsoy; “Milletin iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkedeki istikrar ve güven daha da güçlendireceğine inanıyorum. Yeni sistemle birlikte artık bürokratik işlemler hız kazanacak, hükümetin karar alma mekanizmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde işleyecek, kabine ve Cumhurbaşkanlığı organları ile ekonomi, güvenlik, sosyal ve kültürel politikalarda, risk alabilen ve hedeflerimiz için sorumluluk alan çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda iş dünyası olarak beklentimiz, hızlı bir reform dönemi ve atılacak tüm önemli adımlarda ortak aklın devrede tutulmasıdır” diye konuştu.



Toplantıya ev sahipliğinden dolayı KTO'ya teşekkür eden KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ”Kayseri’de odalarımızın ve borsamızın hep birlikte daha güçlü olacağını inanıyoruz. Bütün resmi ve özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları, odalar ve borsamız olarak Kayseri’yi ticarette, sanayide, tarım ve hayvancılıkta layık olduğu yere getirmek için bu birlik ve beraberliği devam ettirmek zorundayız.” dedi. 'Kayserili işini bilir' işini bilmekten anlatılmak istenenin, Kayserilinin ticarette girişimci, dürüst, çalışkan, maharetli ve çözüm üreten yapıda olduğu ve geçmişte bunun Kayseri’nin aleyhine durummuş gibi değerlendirilmesi ile birçok destekten faydalanamadığını belirten Başkan Büyüksimitci, ”Kayserili hakkı olan bir şey varsa hakkı olanı istiyor, hakkından bir birim fazlasını istemiyor. Bunun içinde özellikle odalarımız borsalarımızla birlikte proje geliştirerek, beraber hareket etmeliyiz. Kayseri ekonomi platformunu oluşturmamız lazım. Burada milletvekillerinin, odaların, borsanın temsilcilerinin ve başka kurumların da olduğu bir ekonomi platformu oluşturmalıyız. İnşallah bunun usul ve esasları ile ilgili beraber çalışalım. Kayseri ile ilgili mutlak surette bu çalışmanın yapılması lazım. Ama bunu bir usul çerçevesinde çok hızlı davranıp, hemen icraata geçmeliyiz” diye konuştu. Bünyan, Yahyalı, Develi Ticaret Odalarına, Ticaret Borsasına ve Kayseri Ticaret Odasına teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, “Biliyorsunuz kendi seçimlerimizi yaptıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin seçimleri oldu. Ben de Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu‘nun teveccühü ve Kayseri delegelerimizin de destekleri ile TOBB yönetim kuruluna seçildim. Kayseri delegelerimizin vermiş oldukları destek için başta başkanlarım olmak üzere, kendilerine teşekkür ederim. Rabbim İnşallah hem Kayseri’ye hem Türkiye’ye faydalı işler yapmayı nasip eder” dedi. Başkan Büyüksimitci Yeni Hükümet sistemi ile ilgili ise şunları söyledi; “24 Haziran seçimlerinden sonra hükümet oluştu, tek tek seçilen bakanlarımıza baktığımızda, işin uzmanı, çok deneyimli insanların ilgili yerlere bakan olarak atandığı görüldü. Bu bize önümüzdeki günler için ümit veriyor. İnşallah iş alemi olarak bizlerin de bu tempoya ayak uydurup, yine görüş ve önerilerimizi çok hızlıca hükümete bildirip, Türkiye’yi bir an önce 2002-2007 arasındaki hızlı büyüme sürecine tekrar etmemiz gerekli. Ben inanıyorum ki bunu yapacak güçteyiz bunu yapacak potansiyelimiz var.”



KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise konuşmasında ortak amaçlarının şehre hizmet etmek olduğunu belirterek; “Burada hepimizin ortak amacı, şehrimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmektir. Bu amaç doğrultusunda birlikte hareket ederek, ortak projeler yapmak, işbirliğini geliştirmek için gayret göstereceğimize inanıyor, ilki gerçekleştirilen bu toplantının yapılacak ortak işlerin başlangıcı olmasını diliyorum” dedi. Develi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Maşlak, Yahyalı Ticaret OdasıYönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koyuncu, Bünyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naim Yavuz da; özlenen tablonun gerçekleştiğini belirterek bu yönde atılan ilk adımdan dolayı KTO Başkanı Ömer Gülsoy’a teşekkürlerini iletti.



Konuşmalardan sonra toplantı gündemi dahilinde milletvekillerinin, oda temsilcilerinin, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan Kayseri ekonomi platformu oluşturulması; şehrin marka değerinin yükseltilmesi hususunda yeni bir havaalanı terminali, otoban bağlantıları, yüksek hızlı tren, lojistik olarak raylı sistem yapılması; devlet destek ve teşviklerden Kayseri’nin hak ettiği payı almasına ilişkin konularda istişarelerde bulunuldu. Oda ve borsa başkanları, toplantıda konuşulan sorun ve taleplerin çözümlerine ilişkin seçimden önce verilen sözlerin takipçisi olunacağını belirterek bu konuları yeniden değerlendirmek üzere yapılacak 2. toplantının Sanayi Odasında yapılmasına karar verdi.

Toplantının sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

