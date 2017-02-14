KTO yeni binasında bizmete başladı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri yeni binada hizmet verilmeye başlanması nedeniyle kurban keserek dua etti.Başkan Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra yeni binada birimleri tek tek dolaştı ve çalışanlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yeni binada hizmet vermeye başlanmasına ilişkin açıklama yapan Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası,1955 yılında yapılan şehir merkezindeki idare binasından, 2015 yılı Ağustos ayında temeli atılan ve 2017 yılı başında tamamlanan modern binasına taşınmıştır” dedi.

Yeni binada üyelere sunulan hizmetin kalitesinin artacağını vurgulayan Hiçyılmaz, “17 bini aşkın üyemiz hizmetin en iyisine layıktır. Yeni binamızda sunacağımız hizmetimizin kalitesi ve çeşitliliği giderek artacaktır. Kayseri Tüccarı daha iyisine layıktır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra düzenlenecek törenle resmi açılışı yapılacak olan ve toplam 18.000 metrekare kapalı alana sahip Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binasında; hizmet ve yönetim birimlerinin yanı sıra, 500 kişilik konferans salonu, 450 kişilik restoran, 250 araçlık otopark alanı, 110 kişilik eğitim salonu, toplantı odaları, sergi ve geniş peyzaj alanları yer alıyor.



İHA