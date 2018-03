KTO yeni hizmet binası ödül aldı

KTO’nın yeni hizmet binasının mimari projesi, gayrimenkul sektörünün en önemli yarışmalarından olan ‘Sign Of The City Awards’da ‘En iyi mimari tasarım’ ödülünü kazandı.KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile beraber hizmet binasında basın toplantısı düzenleyerek konu hakkında bilgiler verdi.28 Kasım akşamı, İstanbul’da, mutlu bir olay yaşayarak çok önemli bir ödül aldıklarını belirten Başkan Hiçyılmaz; Böylesine prestijli ve konusunda Türkiye’nin en önemli organizasyonu olan bu yarışmada ödül almaktan dolayı 18 bini aşan üyelerimiz adına mutluyuz. Böylesine önemli bir yapıyı Kayseri’ye kazandırmış olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz. Bu sonuç göstermektedir ki, bu yapı, Kayseri tüccarına hizmet sunmanın yanı sıra, kent mimarisine değer katma görevini de yerine getirmektedir. Yeni hizmet binamızın bu ödüle layık görülmesi, bu işte emeği geçen tüm arkadaşlarımızla beraber, başından beri vermiş olduğumuz emeklerin en güzel ve en anlamlı bir karşılığı olmuştur. Bu ödül, sadece hizmet binamıza değil aynı zamanda temsil etmekten gurur duyduğumuz Kayseri’ye ve tüm üyelerimize verilen bir ödül olmuştur” şeklinde konuştu.Hizmet binasının her kademesinde örnek uygulamaların yer aldığını kaydeden Başkan Hiçyılmaz, şunları söyledi:“Proje yarışmasından, yapım ihalesine, müşavir firma ile anlaşmasından - mimar ve mühendis danışmanların istihdamına kadar her kademesinde örnek uygulamalarla dolu olan bu yapının, bundan sonra yapılacak olan benzeri binalarda prosedür bakımından da örnek alınmasını temenni ediyorum. 10 kişiden-500 kişiye kadar toplantı yapma imkanı sunan bu binanın, Kayseri’ye ve Kayseri ticaretine uzun yıllar hizmet verebileceğini düşünüyorum. Kayseri’ye ve Kayseri tüccarına yakışan bu hizmet binamızın hem üyelerimize hem de Kayseri ve bölgesine hayırlı hizmetler yapılmasına vesile olmasını diliyorum.”