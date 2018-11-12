KTO Yönetimi İstanbul Fuarındaki Kayseri Firmalarını Ziyaret Etti

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Okutan; Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve Pozitif Fuarcılık işbirliğinde düzenlenen, İstanbul Mobilya Fuarı (Furniture İstanbul)’nda stant açan Kayserili firmaları ziyaret ederek, firma sahiplerinden bilgiler aldı.



85 ülkeden katılımcı ve ziyaretçiye kapılarını açan fuarın, sektöre canlılık katacağını belirten Başkan Gülsoy, “Kayseri ekonomisine yön veren önemli sektörlerin başında gelen mobilya sektörünün böylesine önemli bir fuarda temsil ediliyor olması bizleri memnun etti” diye konuştu.



Kayseri’den 17 firmanın bu fuarda yer aldığını söyleyen Gülsoy, “KTO yönetimi olarak, fuarda stant açan Kayserili firmalarımıza ziyarette bulunduk. Malum içerisinde bulunduğumuz zor süreç tüm sektörleri olduğu gibi mobilya sektörünü de etkiledi. Yerli ve yabancı mobilya markalarının yer aldığı bu fuar, özellikle yabancı yatırımcılara ülkemizle rahatlıkla ticaret yapabileceklerini görmeleri için olanak sağladı. Ziyarette bulunarak fuar hakkında bilgi aldığımız katılımcı firmalarımız da; yabancı ziyaretçi potansiyelinin iyi olduğunu, özellikle Ortadoğu’dan gelen ziyaretçilerden siparişler aldıklarını dile getirdiler. Ülkemizin ve sektörün şu an içinde bulunduğu sıkıntılı süreci, ihracat odaklı çalışarak daha hızlı bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Rabbim firmalarımızın emeklerini zayi etmesin, kazançlarını bereketli kılsın” ifadelerini kullandı.



KTO Yönetim Kurulu Üyelerinin stantlarına olan ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren firma sahipleri ise, şehir ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu tür organizasyonların arttırılarak sürekli hale gelmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak bizzat ziyarette bulunarak desteklerini esirgemeyen KTO Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

