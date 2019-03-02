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KTO YÖNETİMİNDE KARGAŞA

Son yapılan yasal değişikliğe göre kişiler aynı anda iki kamu kurumu niteliği taşıyan kurumda görev alamıyor. Bu nedenle Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan, Ak Parti’den Melikgazi Belediyesi meclis üyeliği için yaptığı adaylık başvurusunu geri çekti. Aynı kanuna göre,  Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Hasan Köksal’ın da yıllardır görev aldığı, belediye meclisi üyeliği ve KTO Yönetim Kurulu üyeliklerinin, mevcut yasal düzenlemeye uymadığı için düşürülmesi gerektiği öne sürüldü.

KTO YÖNETİMİNDE KARGAŞA
MERCAN KTO’YU TERCİH ETTİ
Mercan, belediye meclis üyeliği adaylık başvurusunu sürdürmesi halinde, KTO Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etmesi gerekecekti. Bu nedenle Hüseyin Mercan, Meclis Üyeliği başvurusunu geri çekerek KTO’daki görevini tercih etti.

KÖKSAL’IN DURUMU TARTIŞILIYOR
Hasan Köksal Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği ve KTO Yönetim Kurulu Üyeliği görevini birlikte sürdürdü. Ancak Köksal’ın, yasa değişikliğinden sonra görevlerinden birini tercih edip diğerinden istifa etmediği için, şimdi her iki üyeliğinin de düşmesi gerektiği öne sürülüyor.

 
 
 
 

Haber Merkezi

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