KTO YÖNETİMİNDE KARGAŞA Son yapılan yasal değişikliğe göre kişiler aynı anda iki kamu kurumu niteliği taşıyan kurumda görev alamıyor. Bu nedenle Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan, Ak Parti’den Melikgazi Belediyesi meclis üyeliği için yaptığı adaylık başvurusunu geri çekti. Aynı kanuna göre, Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Hasan Köksal’ın da yıllardır görev aldığı, belediye meclisi üyeliği ve KTO Yönetim Kurulu üyeliklerinin, mevcut yasal düzenlemeye uymadığı için düşürülmesi gerektiği öne sürüldü.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:44