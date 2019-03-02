KTO YÖNETİMİNDE KARGAŞA

MERCAN KTO’YU TERCİH ETTİ
Mercan, belediye meclis üyeliği adaylık başvurusunu sürdürmesi halinde, KTO Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etmesi gerekecekti. Bu nedenle Hüseyin Mercan, Meclis Üyeliği başvurusunu geri çekerek KTO’daki görevini tercih etti.
KÖKSAL’IN DURUMU TARTIŞILIYOR
Hasan Köksal Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği ve KTO Yönetim Kurulu Üyeliği görevini birlikte sürdürdü. Ancak Köksal’ın, yasa değişikliğinden sonra görevlerinden birini tercih edip diğerinden istifa etmediği için, şimdi her iki üyeliğinin de düşmesi gerektiği öne sürülüyor.
Mercan, belediye meclis üyeliği adaylık başvurusunu sürdürmesi halinde, KTO Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etmesi gerekecekti. Bu nedenle Hüseyin Mercan, Meclis Üyeliği başvurusunu geri çekerek KTO’daki görevini tercih etti.
KÖKSAL’IN DURUMU TARTIŞILIYOR
Hasan Köksal Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği ve KTO Yönetim Kurulu Üyeliği görevini birlikte sürdürdü. Ancak Köksal’ın, yasa değişikliğinden sonra görevlerinden birini tercih edip diğerinden istifa etmediği için, şimdi her iki üyeliğinin de düşmesi gerektiği öne sürülüyor.
Haber Merkezi