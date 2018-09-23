KTO Yönetiminden, Ticaret İl Müdürü ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürüne ziyaret

Ziyarette Başkan Gülsoy'a; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ErolSırıklı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alkan, Latif Başkal ve Şevket Uyar eşlik etti.



Gündeme ilişkin konuların ele alındığı ziyarette konuşan Gülsoy; "Şehrimiz için birlikte çalışmamız gereken kurumlar arasında yer alan Ticaret İl Müdürlüğümüzün başarılı çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Kıymetli İl Müdürümüzle zaman zaman bir araya geliyor istişarelerde bulunuyoruz. Kendisine göstermiş olduğu özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.



Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oda Başkanı Gülsoy nezdinde tüm ekibe çalışmalarında başarılar diledi.



Bir süre Ticaret İl Müdürü ile görüş alışverişinde bulunan KTO Yönetimi daha sonrasında Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı’yı ziyaret etti.



Kayseri'de kurulması planlanan dijital dönüşüm merkezinin de konuşulduğu ziyarette, gündeme ilişkin konularda istişarelerde bulunuldu.

Bir şehirde yer alan kurum kuruluşların birlikte uyum içerisinde çalışmasının çok önemli olduğunu belirten Gülsoy; “Hepimizin amacı ortak. Şehrimiz ne kadar adından söz ettirir, ne kadar iyi yerlere gelirse bizler o kadar mutlu oluruz. Bu doğrultuda hepimiz mensubu olduğumuz kurumlarda elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bu tek başına yeterli değil. Kendi içimizde olduğumuz kadar kurum kuruluşlar arasında da uyumu yakalamalı birlikte hareket etmeliyiz. Biz birlikte güçlüyüz, daha da güçlü olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.



Ziyaretleri için KTO yönetimine teşekkür eden Akçadırcı ise, şehrin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, yaptıkları çalışmalar hakkında yönetime bilgiler aktardı.



Ziyaretler sonunda Başkan Gülsoy, her iki kuruma da gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

