KTO’da Meclis Başkanı “Arslan” gibi…

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan ve 40 Meslek Komitesinden 39’unu alan Ömer Gülsoy Başkanlığı’ndaki KTO’da sıra Meclis Başkanlığı seçimine geldi.

Ömer Gülsoy Başkanlığında oluşan yeni yapı, bugün bir araya gelerek Meclis Başkanını seçecek. Cumartesi günü ise yönetim kurulu üyeleri belirlenecek.

Meclis Başkanlığı için AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cengiz Hakan Aslan’a kesin gözüyle bakılıyor.



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