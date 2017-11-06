KTO’DA PARDUS DÖNEMi

KTO Hizmet Binası’nda yapılan imza töreninde konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 15 binden fazla bilgisayarın milli işletim sistemine dönüşümünün sağlandığını, oda olarak da Pardus’un Kayseri’de yaygınlaştırılması için TÜBİTAK ile protokol imzalandığını dile getirdi. Hiçyılmaz, “Türkiye, son 15 yılda ekonomik, sosyal ve politik alanlarda elde ettiği başarılar ve kazanımlarla dünyada gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Milli üretim ile dışa bağımlılığı azaltma hedefinde olan Türkiye, bilişim teknolojilerinde de bu anlayışla hareket ederek, önemli kazanımlar sağlamaktadır. Pardus İşletim Sistemi projesi, bilişim teknolojilerinde ülkemizin geldiği yeni aşamanın göstergesi konumunda bulunmaktadır. Pardus'un, rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde 2003 yılından bu yana başarılı çalışmalar yürütülmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından verilen doğrudan veya dolaylı destekle bugüne kadar 15 binden fazla bilgisayarın milli işletim sistemi Pardus'a dönüşümü sağlanmıştır. Kayseri Ticaret Odası olarak, bu dönüşüme katkı sağlamak ve Pardus İşletim Sistemi'nin Kayseri’de yaygınlaştırılması için TÜBİTAK ile işbirliği protokolü imzalıyoruz” ifadelerini kullandı.



“TOBB’a bağlı ticaret odaları arasında TÜBİTAK ile protokol yapan ilk odayız”

TOBB’a bağlı ticaret odaları arasında TÜBİTAK ile protokol yapan ilk oda olduklarının altını çizen Hiçyılmaz, “TÜBİTAK’ın desteği ile öncelikle şehrimizdeki bilişim firmalarının Pardus İşletim Sistemi konusunda uzmanlaştırılmasını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda; Pardus İşletim Sistemi'nin yaygınlaştırılması konusunda eğitimler, seminerler ve tanıtım faaliyetleri düzenleyeceğiz. Üyelerimizin PARDUS İşletim Sistemi'ne geçişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlanması için de çalışmalar yürüteceğiz. Bu protokolün imzalanması ve sonucunda Kayseri’de uygulamaya geçilmesi ile hem milli bir projeye destek vermeyi, hem de bilişim firmalarımızın yeni iş alanlarına kavuşmalarına katkı sunmayı amaçlamaktayız. İlk adım olarak, Pardus İşletim Sistemi eğitimlerimizi, 13-17 Kasım 2017 tarihleri arasında odamızda gerçekleştireceğiz. Firmalarımızı bu eğitimlere katılmaya ve milli işletim sistemi Pardus’un yaygınlaşmasına destek vermeye davet ediyorum. Bu protokolün imzalanması sürecinde ve eğitim faaliyetlerinin planlanmasında katkıları bulunan; Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyemiz Sayın Tarık Yüce başta olmak üzere 9. Meslek Komitesi üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Belediyeler ve kamu hastanelerinde milli işletim sistemi Pardus’a dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini dile getiren; “TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu ise, “Bugün özel sektörle yapmış olduğumuz en kapsamlı protokolü Kayseri Ticaret Odası’nda yapıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. KTO Meclis Üyesi Tarık Yüce de Pardus’a katılımcılara geçişin kısa hikayesini anlatarak, “2 yıl kadar önce bilişim komitesi olarak TÜBİTAK’ın kapısına dayandık. ‘Milli proje olan Pardus’da size destek olmak istiyoruz’ dedik. O dönem arkadaşlar bizim heyecanımızla aynı heyecanla karşıladılar ve dediler ki ‘İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, ilk defa bir oda geldi’. Aynı heyecanla bize karşılık verdiler ve süreç başlamış oldu” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu arasında protokol imzalandı. Protokol törenine; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, Pardus Proje Yürütücüsü Dr. Cengiz Çelik, KTO Meclis Üyesi Tarık Yüce, 9. Meslek Komitesi Başkanı Namık kemal Yektin ve komite üyeleri katıldı.

İHA