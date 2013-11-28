Kto'nun Tobb Akreditasyon Belgesi Yenilendi

Kayseri Ticaret Odası’nın TOBB akreditasyon belgesi yapılan tetkik sonucunda yenilendi. Türk Loydu Baş Denetçisi Şehnaz Nalbant tarafından yürütülen denetleme kapsamında, Kayseri Ticaret Odası’nın iş ve işlemlerinin kalite ve akreditasyon kriterlerine uygunluğu kabul edildi.

Denetim kapsamında Kayseri Ticaret Odası VIP Salonu’nda açılış toplantısı yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ferhat Akmermer ile birim müdürleri katıldı.

Yapılan denetime ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar üyelerin memnuniyetini en üstte tutan anlayış ile çalıştıklarını kaydetti.

KTO’nun akredite bir kuruluş olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, 2010-2012 yıllarına yönelik olarak yapılan kalite ve akreditasyon denetimine göre iyi durumda olduklarını ancak daha iyi noktada olmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

KTO üyelerine en iyi hizmeti “kaliteli” bir şekilde verebilmenin önemli olduğunun ifade eden Hiçyılmaz, kalite sistemini daha etkili uygulamaya koyarak Türkiye çapındaki 365 oda ve borsaya örnek olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türk Loydu Baş Denetçisi Şehnaz Nalbant’ın gerçekleştirdiği denetim, yapılan kapanış toplantısı ile sona erdi.