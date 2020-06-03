Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kuaförde korona virüs tespit edildi, filyasyon ekibi müşterilerin peşine düştü

Kayseri’de, bir kuaför çalışanının Kovid-19 testinin pozitif olması sonrasında, kuaför dükkanı kapatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi müşterileri bularak 14 gün evde karantina altında kalmaları konusunda uyarıyor.

Kuaförde korona virüs tespit edildi, filyasyon ekibi müşterilerin peşine düştü

Melikgazi ilçesinde bayan kuaföründe çalışan bir kişinin testi pozitif çıktı. Kuaför kapatılırken İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi, kuaför dükkanına gelen ve kayıt altına alınan müşterilere tek tek ulaşarak 14 gün boyunca evde kalmaları uyarısında bulunuyor.

Kapatılan kuaförün sahibi olan kadının eşinin de yan dükkanda erkek berberi olarak çalıştığı belirlenirken, ekipler bu dükkandan da numune alarak dükkanın kapatılmasını sağladı.

Yetkililer, berber ve kuaförlerin gelen müşterilerin isim, telefon ve adreslerini not almaları gerektiğine dikkat çekti. Yetkililer, kuaförlerin dezenfekte kurallarına kesinlikle uyması gerektiği ve mutlaka maske kullanmaları gerektiği uyarısında bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKuaför çalışanıİl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon EkibiKoronavirüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.