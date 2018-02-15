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Kuaförden Mehmetçik’e destek

 Kayseri'de, iş yerine "En güzel sevgiliye en anlamlı hediye" afişi asan kuaför, Sevgililer Günü'nde saçlarını yaptıranlardan aldığı parayı Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.

Kuaförden Mehmetçik’e destek
Kadın kuaförü Fatih Bekmez, merkez Kocasinan ilçesindeki dükkanına, "En güzel sevgiliye en anlamlı hediye. 14 Şubat Sevgililer Günü kazancımızın tamamı biricik sevgili şehit ve gazi yakınlarına" yazılı afiş astı.
Bekmez, 15 yıldır kuaför olduğunu ve Mehmetçik'e destek amacıyla bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Bekmez, Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Amacımız, Mehmetçik'imize destek olabilmek, birlik beraberliğimizi, devletimizin arkasında nasıl durduğumuzu göstermek. Güzel yürekli insanlarımız her meslekte her ilde çıkacaktır. İnşallah bu projenin devamı gelir. Bu şekilde Mehmetçik'imize küçük de olsa destek olmak istedik. Dualarımız zaten Mehmetçik'imizle. Buradan elde edilen gelirin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Aldığımız makbuzu da salonumuza asacağız."

Gönüllü kadınların yaptığı pasta ve börekleri dükkanının önüne kurduğu stantta sattığını da belirten Bekmez, bunun parasını da vakfa yatıracağını kaydetti.

Müşterilerden Nezahat Konur ise, afişi gördüğünü, kampanyaya destek için saçlarını yaptırdığını söyledi.
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