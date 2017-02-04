KUDER'den uluslararası ilk yardım eğitimi Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) aracılığıyla farklı ülkelerden 40 uluslararası öğrenci ilkyardım eğitimi alıyor. İlk yardım ekibi içerisinde 20 farklı dil ve bölgeden öğrenci bulunuyor.



KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut: "KUDER bünyesinde Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle icra edilen seminerlerde 20 farklı ülkeden misafir öğrencimize; temel ilkyardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım ve hasta, yaralı taşıma teknikleri hakkında eğitim verilecek. Eğitimlerin sonunda gereken başarıyı gösteren öğrencilerimize sertifika sunulacak.” dedi.



İlk yardım eğitiminin önemine vurgu yapan KUDER Başkanı Mücahit Bulut: “Bütün dünyada yapılan bilimsel çalışmalar da ortaya koymaktadır ki ilkyardım müdahaleleri hayat kurtarmaktadır. Ülkemizde de ilk yardımın önemi noktasında duyarlı insanların çoğalması gerekmektedir. Ancak ilkyardım müdahalesinde bulunacak kişilerin bilinçli kurtarıcı olması çok önemlidir. Bu bağlamda eğitim ön plana çıkmaktadır. KUDER olarak şehrimizde eğitim gören misafir öğrencilerimizin her alanda yetişmiş olmaları bizim için önemlidir. Derneğimizde bu amaca matuf olarak her alanda eğitim çalışmaları yürütmekteyiz. Uluslararası öğrencilerimize yönelik düzenlenen ilkyardım seminerleri de bu anlayışın bir parçasıdır." diye konuştu.

Ehil kişilerden eğitim

İlkyardım konusunda hassasiyetin, toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsediklerini ifade eden KUDER Eğitim Sorumlusu Müslim Yalçın ise şunları söyledi;

"Toplumun bu konuda bilgili ve bilinçli olarak ilk yardım uygulaması çok önemlidir. Bu yüzden bu konuda ehil kişilerden eğitim almak çok önemlidir. KUDER bünyesinde icra edilen ilkyardım seminerlerine katılan öğrencilerimiz dünyanın farklı bölgelerinden şehrimize eğitim amacıyla gelen ve gönüllü ilkyardım hizmetinde bulunacak 40 kişiden oluşmaktadır. Bu grup içerisinde yaklaşık 20 farklı dil, kültür ve bölgeden öğrenci bulunmaktadır. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir bölgesinde ilkyardım ihtiyacı hasıl olduğunda ekibimizin müdahale şansı çok yüksektir. Yapılan çalışmada Kayseri il sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katkısı büyüktür.Bu vesileyle İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç beye, Müdür Yardımcısı Mustafa Salep beye, Dr. Fatma Haskiraz hanımefendiye ilk yardım ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.İnşallah yapılan çalışmalar,icra edilen seminerler hayırlara vesile olur."



