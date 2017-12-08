"Kudüs müminlerin haremi olarak kalacak"



Başkan Çelik, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Çelik,b"ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasını bir müslüman olarak endişeyle karşılıyorum ve bu sorumsuz tutumunu da esefle kınıyorum" dedi.



ABD yönetiminin almış olduğu bu kararın açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı, Birleşmiş Milletler Kararlarının ihlali olduğunu vurgulayan Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Bu yanlıştan kısa zamanda dönülmesini umuyorum. Sultan Abdülhamid Han ’Mekke Allah’ın haremidir. Medine Rasulallah (S.A.V.)’ın haremidir. Kudüs Müminlerin haremidir. Biz varolduğumuz sürece Kudüs düşmeyecektir!’ demişti. Bu, 110 sene önce de böyleydi bugün de böyle, dünya var olduğu müddetçe de Kudüs müminlerin haremi olarak kalacaktır inşallah."



İHA

