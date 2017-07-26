Kulpak Mahallesine yeni şebeke suyu

Mahallenin şebeke sularının yetmemesinden dolayı sondaj çalışmaları sonucunda 300 metre derinliğinden saniyede 9 litrelik tazyikle akan içme suyu bulundu. Şehit Müsellim Ünal Parkı yakınlarında tamamlanan çalışmaların bundan sonraki kısmında ekipler bulunan temiz suyun şebekeye bağlanarak içme suyuna ilave yapılacağını belirtti. Çalışmanın başarıyla tamamlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Mahallelerimizin sorunlarını çözmek adına kurumlarımızla istişarelerimizin meyvelerini bir bir alıyoruz. “Kulpak Mahallemizin en önemli sorunlarından birisini çözmelerinden dolayı KASKİ yönetimine ve personellerine teşekkür ediyorum. Mahallemize ve Develimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

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