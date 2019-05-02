Kültepe'ye Müze Yapılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Vali Şehmus Günaydın, Kültepe’de Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu tarafından karşılandı. Prof. Dr. Kulakoğlu, Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç’a kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Vali Şehmus Günaydın ile birlikte bazı projeleri kapsayan inceleme gezisi yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “İşçi kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Valimizle bugünü dolu dolu geçirdik. İnceleme gezimize Kayseri Kalemizle başladık. Doğum evimizi, Kültür Müdürlüğümüzü inceledik ve daha sonra Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ndeki projelerimizi paylaştık. Ardından da Kültepe Kaniş Karum’da kazı çalışmalarını yerinde izledik ve Kazı Heyeti Başkanı Hocamızın görüşlerini dinledik” dedi.



Vali Şehmus Günaydın da sözlerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ederek başladı. Kültepe’nin Kapadokya ile bütünleştirildiğinde kültür turizmine merak salan turistlerin bu bölgeyle daha yakından ilgileneceklerini ifade eden Vali Günaydın, “Burasının görsel bir hale gelmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Kültepe’de bir müze yapılması için Valilik olarak hemen çalışmalara başlayacağız. Müze yapılınca daha büyük bir turist akını olacaktır” diye konuştu.

