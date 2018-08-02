Kültepe’de 70’inci yıl kazıları başladı

Kayseri-Sivas karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum höyüğünde 1948 yılında başlanan kazıların 70’incisi başladı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında başlayan kazılarda, Anadolu’nun tarihi ortaya çıkarılıyor.



Kültepe’deki ilk sistemli ve bilimsel kazıların Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi’nin katkılarıyla 1948 yılında başladığını kaydeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, “Bu kazılar kesintisiz olarak hiç ara verilmeksizin devam ediyor. 70 yıldır devam eden bir kazıyı biz burada yeni bir sezona hazırladık ve çalışmalarımız 26 Haziran tarihinde başladı. Kasım ayına kadar da kesintisiz olarak devam edecek. Kazılarımıza sadece Türk üniversiteleri değil, dünyadaki diğer üniversitelerden de bilim insanları katkıda bulunuyor. Başta Ankara Üniversitesi çekirdeği oluşturuyor ama İstanbul Üniversitesi’nden, Adana Üniversitesi’nden, Erciyes Üniversitesi’nden ve Abdullah Gül Üniversitesi’nden bilim insanları bize katkıda bulunuyor. Hedefimiz buradaki kültürel varlıkları ortaya çıkarmak, tarihteki yerlerini açıklamak ve bu sayede de Anadolu tarihin aydınlatmaktır” şeklinde konuştu.



Kültepe’de çıkarılan eserlerin sadece Anadolu’nun tarihini değil, aynı zamanda Suriye’yi ve Mezopotamya’yı da aydınlattığını kaydeden Kulakoğlu, “1948 yılından beri yapılan kazılarda açığa çıkartılan eserler esas olarak Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri müzesinde korunmakta ve sergilenmektedir. Bunun yanında da çok kısa zaman içinde açılacak olan yeni Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde hem koruma hem de sergileme çalışmaları devam ediyor. 70 yıldır yapılan kazılarda açığa çıkartılan yaklaşık 20 bine yakın çivi yazılı tablet, onun yanında da 10 binlerce arkeolojik eser var” diye konuştu.

