Kültepe’ye Bakanlık’tan destek

Kültür Bakanlığı Göbeklitepe yılının ilanından sonra Kültepe ile yakından ilgilenmeye başladı. Bu doğrultuda yapılan görüşmeler neticesinde bakanlık tarafından Kültepe’ye destek olması kararı alındı. Bunun ilk adımı ASKON ve Kültepe Ekonomi Platformu tarafından organize edilen ekonomi zirvesinin himaye altına alınması oldu. “Ticaretin Sıfır Noktası” olarak nitelenen Kültepe, “Anadolu’nun İmzası” sloganı ile ekonomi zirvesi ile buluştu. Gözler 7-8 Martta yapılacak programa çevrildi.







İki zirve "Kültepe Ekonomi Zirvesi" Kayseri'de gerçekleşmiş ve birbirinden önemli isimler katılmıştı. Kültepe Ekonomi Zirvesine; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, , Milli Savunma Bakanlığı müsteşarları, Aselsan, Roketsan, Aspilsan Yöneticileri, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Himmet Karadağ, , bazı ülkelerin ticari ataşeleri, ülke genelinde ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firma temsilcileri, İstanbul, Mersin, Adana Ticaret Odası yetkilileri, Türkiye-Çin İş Konseyi, DEİK, TOBB, İTHİB gibi ekonomiye yön veren ve ülke genelinde 59 ilden gelecek olan iş adamları katılımı ile gerçekleşmişti.



Kültepe Ekonomi Platformu ve ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan, tarihsel olarak Anadolu'nun ilk ticaret başşehri olan "Kültepe" ismi ile 3. Kültepe ekonomi zirvesini gerçekleştireceklerini belirtti. Özcan, "İlk yazılı veresiye defterleri, çek senet evrakları, envanter defterleri gibi kayaya yazılmış eserler; Kültepe'nin dünyanın ilk ticaret şehri olduğunu göstermektedir. Böylesine önemli bir geçmişe sahip olan Kültepe Kaniş Karum UNESCO tarafından tescillenmiş olup Dünya tarihinin en eski ticaret ve ekonomi şehridir. Bizlerde ASKON ve Kültepe Ekonomi platformu olarak Kültepe Ekonomi Zirvesi ile şehrin ve ülkemizin ekonomik tanıtımına katkı sağlamak istedik. Projemizin özü yerli ve milli bir ekonomik platform oluşturarak ülkemize katkıda bulunmaktır. Bu zirve özelde ülkemizin genelde ise dünyanın ortak bir değeri olacaktır. Bu bağlamda yapacağımız üçüncü zirve için hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

