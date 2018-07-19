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“KUMPASI AÇIKLA MÜCADELE EDELİM”

CHP Kayseri milletvekili Arık, Özhaseki’ye “Kimse bunlar açıkla, beraber mücadele edelim. Öyle  bana kumpas kurdular, hakkımı helal etmiyorum demekle olmaz, bu ülke kumpastan çok çekti, eğer varsa böyle kumpasçılar bunları  açıkla, ortaya çıkaralım, mücadele edelim, biz varız” dedi.

“KUMPASI AÇIKLA MÜCADELE EDELİM”

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “Güzel hizmetleri engellemek için kumpas kuranlar var” açıklamasına karşılık, CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, “Kumpası açıklayın birlikte mücadele edelim” çağrısında bulundu. 

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Kasti olarak Kayseri’ye güzel hizmetler geldiği halde, kötülüklerinden dolayı tezgâh kuran, kumpas kuran insanlar var. Onlara da hakkımı helal etmiyorum” diyen Çevre Şehircilik eski Bakanı, AKP Milletvekili Mehmet Özhaseki’ye çağrıda bulunarak, “Kayseri’ye yapılacak güzel hizmetlerin yapılmaması için kimler, nasıl kumpas kurdu açıklayın. Kayseri halkı bu kumpasçıları merak ediyor, açıklayın kumpaslara karşı Kayseri için birlikte mücadele edelim” dedi. Haber Merkezi

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