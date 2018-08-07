Kurban bıçaklarını erken getirin

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bıçakçılar da bayram mesaisine başladı. Vatandaşların kurbanlarını keserken sıkıntı yaşamamaları için kaliteli bıçaklarını hazırlayan bıçakçılar, diğer yandan da bıçak bileme işlerini de yetiştirmeye çalışıyor. 25 yıldır Kayseri’de bıçakçılık yapan Murat Uçaner; vatandaşların bıçak işini genelde son günlere bıraktığını ancak daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmeleri için son günü beklemelerine gerek olmadığını söyleyen Uçaner; “Kurban bıçaklarının keskin olması için vatandaşların yoğunluk olmadan erken günlerde getirmesini tavsiye ediyorum. Mümkünse son güne kalmasınlar, müsait oldukları bir zamanda getirsinler. Yarım saat, 1 saat içerisinde bıçaklarını teslim alabilirler. Son güne kalınca yetişemiyoruz, aşırı bir yığılma oluyor. Mümkünse bıçaklarını erken getirsinler. Bir diğer dikkat edilecek husus ise işi ehline versinler. Mahalle aralarındaki amatör bileyicilere bıçaklarını teslim etmesinler. İyi bilenmezse kurbana eziyet verir, kesim yapmaz. Vatandaşlara sıkıntı verir” ifadelerini kullandı.

Bıçakçı esnafı Uçaner; kaliteli bir bıçak fiyatının 25-40 TL arasında değişiklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.