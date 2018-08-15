Kurbanı 10 bin TL'ye sattı, parayı devlete bağışladı

Kayseri'nin Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde yaşayan Çağlar Aydın ve ailesi, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sonrasında devlete verdiği destek ile dikkat çekti. Besicilikle uğraşan Çağlar Aydın 10 bin TL'ye sattığı kurbanın parasını Vergi Dairesine giderek devlete bağışladı. Vergi Dairesi tarafından 'Çeşitli Gelirler' olarak kabul edilen bağışın makbuzunu alan Aydın Çağlar, makbuzu Develi Kaymakamı Murat Duru'ya teslim etti. Besici Çağlar Aydın, "Devletimizi FETÖ ile çökertemediler. Şu anda ekonomik olarak çökertmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın, dolarınızı ve altınlarınızı bozdurun çağrısına destek vermek istedim. Benim dolarım ve altınım olmadığı için kurbanımı sattım ve parasını devletime bağışlıyorum. Bu inşallah diğer vatandaşlarımıza karşı örnek olur" dedi.



Kaymakam Murat Duru ise "Bu gün örnek bir davranışla karşı karşıyayız. Hakkari'den Edirne'ye kadar necip Müslüman Türk milletine örnek olacak güzel bir davranış ile karşılaşıyoruz. Develi Soysallı'dan Çağlar kardeşimiz 10 bin TL'lik kurbanını devletimize bağışladı. Kardeşimizi bu erdemli davranışından dolayı kutluyorum. 17-25 aralık ve arkasından 15 Temmuz ve arkasından ekonomik olarak köşeye sıkıştırıp milletimize diz çöktürmeye çalışan dünyanın kan emici kumpasçıları ve ülkemiz içindeki destekçileri ekonomik olarak darbe yapmak istiyorlar. Biz Türk milleti olarak Hakkari'den Edirne'ye kadar uyanık olmamız lazım. Devletimizin ve devlet başkanımızın, devlet büyüklerimizle bir bütün olarak bununla mücadele etmek istiyoruz. Bu mücadelenin gerçekleştiğini burada görmüş oluyoruz. 10 bin TL sembolik bir rakam ama verdiği mesajlar itibariyle çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yanında olmak ve Türk Lirası ile devam etmek kumpasçılara verilecek en güzel cevap olacaktır" diye konuştu.