"Kurbanlık konusunda vatandaşlar sıkıntı çekmeyecek"

Kurbanlık konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bağlamış, "İlimizde 3 adet kurbanlık satış yeri mevcuttur. Kayseri Ticaret Borsası Havyan Pazarı, Kocasinan ilçesi Oymaağaç bölgesi ve Melikgazi ilçesi Beyazşehir bölgesinde kurbanlık satış noktası mevcuttur. Kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yılki fiyatlarla aynıdır değişiklik göstermedi" diye konuştu.

Başkan Bağlamış, "Küçük ve büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatları ortalama 22 TL’dir. Küçük baş kurbanlık bin TL ile 1500 TL arasında. Büyükbaş kurbanlık hissesi ise 1500 TL ve 2000 TL ortalama olarak fiyat öngörülmüştür Kayseri Ticaret Borsası tarafından. Vatandaşlarımız kurbanlıklarda kulak küpesi olmayan hayvanları tercih etmesinler. Kulak küpesi olmayan hayvanların dezenfektesi ve takibi zordur. Kulak küpesi olmayan hayvanları Tarım il Müdürlüklerine bildirdikleri zaman gereken desteği vermektedirler. Yerli üreticimize destek olmaları için yerli ürünleri tercih etmelerini istiyoruz." ifadesinde bulundu.

