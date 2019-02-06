KÜRTÜNCÜ: “ADAYIM” Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan Ahmet Hilmi Kürtüncü, “Biz seçim Nisan’da olacak diye adaylığımızı bir ay kala açıklayalım diyorduk ama öne alınınca planımız değişti. Önümüzdeki hafta resmi olarak da açıklayacağım” dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:38