KÜRTÜNCÜ: “ADAYIM”

ORTAKLIK TEVAFUKMUŞ
Ahmet Hilmi Kürtüncü Alpella Mobilya Fabrikası’na Aralık ayında ortak olmasının seçimle ilgisi olmadığını ifade ederek, “Orada akrabam yıllardır Ali İhsan Kürtüncü ortaktı, emekli oldu, ayrıldı onun yerine ben ortak oldum. Bunun seçimle alakası yok, tamamen tevafuk. Böyle hile ile falan aday olup başkan olacaksam, olmaz olsun böyle başkanlık inanın istemem” diye konuştu.
BENİ SEVMEZLER
Kürtüncü’nün arkasında Ahmet Hasyüncü var iddiasının ise tamamen asılsız ve algı oluşturmak için ortaya atıldığını kaydeden Ahmet Hilmi Kürtüncü, “Listemi görünce anlayacaksınız. Onlar beni sevmez. Allah’ın izniyle çok iyi bir liste oluşturuyoruz. Görünce ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak” dedi.
KİMSENİN ARKASINA SIĞINMAM
OSB Başkan adayı Ahmet Hilmi Kürtüncü, gerek Özhaseki gerekse Elitaş ile akrabalık ilişkilerinin olduğunu doğrulayarak, “Ancak açık söylüyorum benim partiyle falan işim olmaz. Herhangi bir partiyi esas alırsam kendi ayağıma sıkmış olurum. Hiçbirinin arkasına sığınarak bugünlere gelmedim, bundan sonra da Allah bana birilerinin arkasına sığınarak iş yapmayı ya da bir yerlere gelmeyi nasip etmesin, böyle olacaksa da olmasın zaten” dedi.
Ahmet Hilmi Kürtüncü Alpella Mobilya Fabrikası’na Aralık ayında ortak olmasının seçimle ilgisi olmadığını ifade ederek, “Orada akrabam yıllardır Ali İhsan Kürtüncü ortaktı, emekli oldu, ayrıldı onun yerine ben ortak oldum. Bunun seçimle alakası yok, tamamen tevafuk. Böyle hile ile falan aday olup başkan olacaksam, olmaz olsun böyle başkanlık inanın istemem” diye konuştu.
BENİ SEVMEZLER
Kürtüncü’nün arkasında Ahmet Hasyüncü var iddiasının ise tamamen asılsız ve algı oluşturmak için ortaya atıldığını kaydeden Ahmet Hilmi Kürtüncü, “Listemi görünce anlayacaksınız. Onlar beni sevmez. Allah’ın izniyle çok iyi bir liste oluşturuyoruz. Görünce ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak” dedi.
KİMSENİN ARKASINA SIĞINMAM
OSB Başkan adayı Ahmet Hilmi Kürtüncü, gerek Özhaseki gerekse Elitaş ile akrabalık ilişkilerinin olduğunu doğrulayarak, “Ancak açık söylüyorum benim partiyle falan işim olmaz. Herhangi bir partiyi esas alırsam kendi ayağıma sıkmış olurum. Hiçbirinin arkasına sığınarak bugünlere gelmedim, bundan sonra da Allah bana birilerinin arkasına sığınarak iş yapmayı ya da bir yerlere gelmeyi nasip etmesin, böyle olacaksa da olmasın zaten” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy