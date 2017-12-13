Kuşçu Marina yeni sezona hazırlanıyor

Şehrin içerisinde deniz manzaralı bir dinlenme alanı olan Kuşçu’yu artık bir cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesi ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Kuşçu Marina’da yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Şuan Kuşçu’da; bungalov evlerle bir ‘Tatil Köyü’ kurduk ve yoğun talep üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Ayrıca bölgeye yeni bir seyir alanı kazandırıyoruz. Seyir alanına çevre dostu ve yenilikçi bir uygulama olan ve dünyada yaygın olarak kullanılan gabion istinat duvar yapım teknolojisini uyguladık. Daha dayanıklı ve daha güzel estetik görüntü sağlayan gabion istinat duvarları Kuşçu Marina’ya ayrı bir güzellik kattı. Bin 400 metrekare alan üzerinde yapımına devam ettiğimiz seyir alanında; dekoratif taş döşemeli ile yapılan dairesel 10 adet oturma birimi yer alacak. Tüm bunların yanı sıra çocuk oyun grupları ve 7’den 7’e herkese hitap eden fitness aletleri konuşlandırılacak. Görsel açıdan daha estetik hale getirdiğimiz alana ise 57 adet dekoratif led aydınlatma yaptık. Kocasinan logolu aydınlatmalarımızla enerji tasarrufu sağlarken bir yandan da görsel keyif sunuyoruz. Seyir alanımız tamamlandığında hemşehrilerimiz eşsiz manzarayı keyifle seyredebilecek.” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kuşcu’yu her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği bir cazibe merkezi haline getireceklerini sözlerine ekledi.