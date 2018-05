“Kutlu yola çıktık”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, basın toplantısında yaptığı açıklamasında, “Kayseri’de 10 milletvekilinin 10’nu da alacağız. Bizim adaylarımızın hepsi bir kale. Bu kalelerle şehirde surlar öreceğiz. Vatana millete hayırlı olsun” diye konuştu.

Gazeteci-Yazar Rifat Açıkgöz 24 Haziran seçimlerinde MHP’den Kayseri milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. MHP İl Parti Binasında düzenlediği basın açıklamasında milletvekili aday adaylığını açıklayan Açıkgöz, “Allah’ın izniyle kutlu bir yola çıkmış bulunuyorum. 50 yıla yakın bir zamandan beri gönül verdiğim çeşitli teşkilat kademelerinde görev yaptığım ve gücüm nispetinde hizmet ettiğim Türk Milliyetçilerinin buluşma yeri, vatana millete hizmet etmenin yegane kapısı olan MHP’den 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimlerinde aday olmak için Türk Milliyetçiliğinin lideri Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli’nin de görüşlerini ve hayır duasını alarak müracaatımı yapmış bulunmaktayım. Bu kutlu yola çıkarken tek gayem vatana millete ve Kayserimize hizmet etmektir. Şayet 21 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kuruluna verilecek olan milletvekili aday listesinde yer alırsam kaçıncı sırada olursam olayım var gücümle çalışacağım ”diye konuştu.



“Milliyetçiliğimden taviz vermedim”

Bugüne kadar inandığı davadan, Türk Milliyetçiliğinden, Turan ülküsünden zerrece taviz vermediğini ifade eden Açıkgöz, şöyle konuştu;

“Ülkücü çizgimde bir sapma olmadı. Ne görev verildiyse yaptım ama bir şey istemedim. Lider-Doktrin- Teşkilat düsturuna bağlı kaldım. Liderimin ve teşkilatımın verdiği bütün emir ve direktiflere uydum. Genel Başkanımız Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli’nin de her zaman söylediği gibi ‘önce vatanım ve milletim, sonra partim ve ben’ düsturunu benimsemiş birisiyim. Türk Milletinin ve Türk vatanının bölünmez bütünlüğü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaşatılması için çalışan ve varlığını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi’nden aday adayı olmak bile benim için en büyük bir şereftir.



“Gece gündüz çalışacağım”

Cenabı Allah izin verir de listede yer alırsa partisinin kazanması için gece gündüz demeden durmadan çalışacağına işaret eden Açıkgöz: “Allah nasip eder de milletvekili seçilirsem vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, Türk milletinin huzur ve refahı için kanımın son damlasına kadar çalışacağım. Ülkemiz son yıllarda iç ve dış düşmanlar tarafından kuşatılmış durumda. Dünyadaki bütün terör örgütleri Türk Devletini yıkmak Türk vatanının bölüp parçalamak için güç birliği yapmış durumdadır. Bu düşmanlar ve teröristler sinsi planlarını uygulamak için fırsat kolluyorlar. Bunu gören ve hisseden Bilge lider Devlet Bahçeli bu tehlikeyi bertaraf etmek için iktidar partisi ile güç birliği yapmanın yollarını aramış ve iktidar partisi ile Cumhur ittifakının kurulmasını sağlamıştır. Biz de ülkücüler olarak bu ittifakın bozulmaması ve başarılı olması için çalışacağız “ diye konuştu.



“Vatanseverlerin dediği olacak”

Gazeteci meslektaşlarının her zaman yanında olacağını belirten Açıkgöz sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın kim nereye giderse gitsin bu seçimlerde vatanperverlerin dediği olacak, Cumhur ittifakı hedefine ulaşacak Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir oy patlaması yaparak mecliste beklenmeyen bir çoğunluğu elde edecektir. Bütün bunlara inancım tamdır ve bunun için çalışacağıma söz veriyorum. Bu kutlu yolda ilerlerken dava arkadaşlarımın ve siz kıymetli meslektaşlarımın yanımda olmasını bekliyor ve istiyorum. Cenabı Allah, doğruların ve inanların yar ve yardımcısı olsun. Hepinize şükranlarımı sunuyor zahmet edip toplantıya katıldığınız içinde teşekkür ediyorum.”



Milletvekillerinin 10’nu da alacağız

MHP İl Başkanı Serkan Tok, parti kapılarının herkese açık olduğunu ve 24 Haziran seçimlerinde Kayseri’de on vekilin onunu da alacaklarını ifade ederek, Açıkgöz’ü tebrik etti.

MHP İl Başkanı Tok, şöyle konuştu; “24 Haziran seçimleri öncesinde Kayseri MHP’ne gelen aday olan tüm abilerimize ve kardeşlerimize ile ülkücü kardeşlerimize dava arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Bunlardan biri olan 50 yılı Kayseri’de hayatını sürdürmüş namı değer Albay Rifat Açıkgöz’e şahsım ve ayrıca il başkanı olarak da teşekkür ediyorum. Çıktığı kutlu yolda Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz inanıyoruz ki bize gelen tüm arkadaşlarımız adaylarımız birer kaledir. MHP’nin kalesidir. Biz bu kaleyi oluşturanlarla şehrin etrafına sur öreceğiz. İçeri de de hiçbir rüzgarı partimize girdirmeyeceğiz. Çok çalışacağız. 24 saat çalışacağız. 10 Milletvekilinin 10’nunuda alacağız. Cumhur ittifakına uygun takip eden il olacağız. Bu noktada genel başkanımızın liderimizin görüşlerinden milim sapmadan yerine getireceğiz. “



Haber-Foto Tuba Köksal/ Remzi Yıldırım