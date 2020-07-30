Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nden Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’yu makamında kabul etti. Ziyarette, Türkiye’nin en büyük parkı olacak Hava İkmal Millet Bahçesi’nin içerisinde yapılacak kütüphaneyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nden Büyükkılıç'a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu bir süre görüştü. Görüşmede, Kayseri’ye ve Kayseri’nin gençlerine sunulan kültür hizmetleri ile Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden Hava İkmal Millet Bahçesi’nin içerisine yapılacak kütüphane hakkında değerlendirilmelerde bulundu. Kayseri’de kütüphanelerin değerinin çok iyi bilindiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin yarınları için şehre kazandırılan her kütüphanenin Kayseri’yi adeta çiçek bahçesine dönüştürdüğünü söyledi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
BÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçBüyükşehir BelediyesiKayseri Büyükşehir BelediyesiHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.