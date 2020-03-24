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Kütüphanelere evlerden bağlanılabilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı bulunan kütüphaneleri e kitaplarla şehrin her köşesine taşıyor. E-kütüphaneden yararlanmak isteyenlerin kolayca üye olmaları da mümkün hale getirildi. E-kütüphaneye kutuphane.kayseri.bel.tr adresinden girilebiliyor.

Kütüphanelere evlerden bağlanılabilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığında 400 yayınevinin 22 binden fazla e-kitabı bulunuyor. E-kütüphanede ayrıca atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynakları da yer alıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinde bulunan tüm bu kaynakları online olarak görüntülemek mümkün. Ayrıca bu kaynaklar bilgisayarlar, Android ve IOS destekli cihazlarla ödünç alınabiliyor ve böylece internet erişimine ihtiyaç duyulmadan da e-kitaplardan yararlanılabiliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde e-kitap üyeliği bulunan kişiler kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayabiliyorlar. Üyeliği bulunmayan kişiler ise kutuphane@kayseri.bel.tr adresine yapacakları başvuru ile şifre alıp kolayca e kütüphaneye bağlanabiliyorlar. E-kütüphane için üye sınırlaması da bulunmuyor. E-kütüphaneye kutuphane.kayseri.bel.tr adresinden girilebiliyor.

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş/

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