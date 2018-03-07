KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada hafta sonuna kadar devam edecek olan yağışların ani sıcaklık düşüşü ile birlikte etkili olacağı ve Kayseri, Nevşehir, Yozgat ile Sivas çevresinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi. Ayrıca, şiddetli yağış ile birlikte fırtınanın etkili olacağı kaydedildi.

Beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi konulara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.